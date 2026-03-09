Panamá vs Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol: hora y dónde seguir el partido

Con un registro de una victoria y dos derrotas, Panamá sale este lunes 9 de marzo al terreno para disputar su cuarto encuentro en el Clásico Mundial de Béisbol, enfrentándose a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn.
Resultados de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol
El camino de la selección panameña en este Clásico Mundial de Béisbol ha mostrado una notable mejoría defensiva y ofensiva en cada jornada:
Viernes 6 de marzo: Cuba 3 vs. Panamá 1.
Sábado 7 de marzo: Panamá 3 vs. Puerto Rico 4.
Domingo 8 de marzo: Panamá 4 vs. Canadá 3 (Primer triunfo panameño).
Lunes 9 de marzo: Colombia vs. Panamá (Partido programado para hoy).
Expectativas ante Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol
El enfrentamiento de hoy contra Colombia es vital para las aspiraciones istmeñas en el Clásico Mundial de Béisbol. Luego de la cerrada victoria ante los canadienses, el equipo panameño llega motivado para este choque sudamericano.