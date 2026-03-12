Semana Santa: origen de los 40 días de la Cuaresma

La Semana Santa es precedida por los 40 días de Cuaresma, un periodo que tiene su origen en la tradición bíblica y en la práctica de la Iglesia Católica como tiempo de preparación espiritual para la celebración de la Pascua.
El origen bíblico de los 40 días de Cuaresma
La Iglesia Católica explica que la Cuaresma es un tiempo de preparación espiritual que recuerda los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su vida pública, según la tradición del Evangelio.
El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la Iglesia se une cada año “durante cuarenta días de Cuaresma al Misterio de Jesús en el desierto”, un periodo que simboliza prueba, conversión y preparación espiritual.
Además, el número 40 tiene un significado especial en la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, mientras que otros pasajes bíblicos mencionan 40 días de pruebas o preparación espiritual, lo que refuerza el simbolismo de este número en la tradición cristiana.
Preparación para la Pascua según la Iglesia
De acuerdo con información difundida por la Santa Sede, la Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza y es un periodo de 40 días dedicado a la oración, el ayuno y la penitencia como preparación para el Triduo Pascual, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
El papa Juan Pablo II explicó en su mensaje a la Iglesia de Roma con motivo de la Cuaresma, publicado el miércoles 28 de febrero de 1979 en el Vaticano que:
La tradición también señala que este periodo fue consolidándose entre los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia comenzó a establecer un tiempo de penitencia y preparación para la celebración central de la fe cristiana: la Pascua.
Actualmente, la Cuaresma es considerada uno de los tiempos litúrgicos más importantes para los católicos, ya que invita a la reflexión, la conversión personal y la preparación espiritual antes de la Semana Santa.