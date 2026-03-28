Panamá Nacionales -

Directora de Senniaf visita el CAI de Tocumen tras evasión de menores de edad

La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, realizó un recorrido por el Centro de Atención Integral (CAI)de Tocumen, tras la evasión de 15 menores de edad el pasado martes. Parte de este grupo fue localizado en Chiriquí y otros regresaron de manera voluntaria, aunque seis permanecen sin ser ubicados. Durante su evasión algunos menores amenazaron al personal prendiendo fuego a los colchones.