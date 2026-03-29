DGI advierte: declaración de renta 2026 vence este 31 de marzo para personas jurídicas

La Dirección General de Ingresos ( DGI ) reiteró que el martes 31 de marzo de 2026 es la fecha límite para que las personas jurídicas presenten su Declaración Jurada de Renta.

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La entidad advirtió que este plazo aplica para quienes no solicitaron prórroga.

Fecha límite y advertencia

Fecha tope: 31 de marzo de 2026

Dirigido a: Personas jurídicas

Aplica solo si no se solicitó prórroga

Trámites y sistema e-Tax 2.0 de la DGI

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DGIpma/status/2037271438369984572?s=20&partner=&hide_thread=false La Dirección General de Ingresos (DGI), informa a los contribuyentes que las solicitudes de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) continuarán gestionándose a través del sistema e-Tax 2.0 y deberán presentarse físicamente en el Registro Único de pic.twitter.com/INii7EaWAt — DGI PANAMÁ (@DGIpma) March 26, 2026

La DGI informó que las solicitudes de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR):

Se gestionan a través del sistema e-Tax 2.0

Deben presentarse físicamente en el Registro Único

Alertan sobre abusos en facturación electrónica

El director de la DGI, Camilo Valdés, señaló irregularidades en el uso del facturador gratuito.

Indicó que cerca del 80% de los contribuyentes utilizaba esta herramienta, lo que facilitó prácticas indebidas y posibles fraudes fiscales. Según explicó, el uso debería estar más equilibrado con los Proveedores Autorizados Calificados (PACs).