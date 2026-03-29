Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 15:35

DGI advierte: declaración de renta 2026 vence este 31 de marzo para personas jurídicas

DGI recuerda que la declaración de renta para personas jurídicas vence el 31 de marzo. Advierte sobre uso indebido del facturador gratuito.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) reiteró que el martes 31 de marzo de 2026 es la fecha límite para que las personas jurídicas presenten su Declaración Jurada de Renta.

La entidad advirtió que este plazo aplica para quienes no solicitaron prórroga.

Fecha límite y advertencia

  • Fecha tope: 31 de marzo de 2026
  • Dirigido a: Personas jurídicas
  • Aplica solo si no se solicitó prórroga

Trámites y sistema e-Tax 2.0 de la DGI

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La DGI informó que las solicitudes de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR):

  • Se gestionan a través del sistema e-Tax 2.0
  • Deben presentarse físicamente en el Registro Único

Alertan sobre abusos en facturación electrónica

El director de la DGI, Camilo Valdés, señaló irregularidades en el uso del facturador gratuito.

Indicó que cerca del 80% de los contribuyentes utilizaba esta herramienta, lo que facilitó prácticas indebidas y posibles fraudes fiscales. Según explicó, el uso debería estar más equilibrado con los Proveedores Autorizados Calificados (PACs).

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