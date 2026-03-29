Pago de quincena marzo 2026: servidores públicos del grupo 3 cobran este lunes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este lunes 30 de marzo continúan los desembolsos correspondientes a la segunda quincena para los servidores públicos.
¿Quiénes cobran este lunes?
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El grupo 3 está conformado por:
- Miembros de los estamentos de seguridad
- Funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca)
Próximas fechas de pago – abril 2026
El MEF también adelantó el calendario del primer pago de abril:
- 13 de abril: Grupo 1
- 14 de abril: Grupo 2
- 15 de abril: Grupo 3
Entidades que cobran el lunes 30 de marzo
Las entidades gubernamentales que cobran este lunes son:
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- Tribunal Administrativo Tributario
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas