Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 12:16

Pago de quincena marzo 2026: servidores públicos del grupo 3 cobran este lunes

Servidores públicos del grupo 3 reciben su última quincena de marzo. Conoce quiénes reciben pago y las fechas del calendario de abril 2026.

Pago de quincena a servidores públicos

Pago de quincena a servidores públicos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este lunes 30 de marzo continúan los desembolsos correspondientes a la segunda quincena para los servidores públicos.

En esta ocasión, el pago corresponde al tercer grupo de cobro, que incluye a funcionarios de sectores clave del Estado.

¿Quiénes cobran este lunes?

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El grupo 3 está conformado por:

  • Miembros de los estamentos de seguridad
  • Funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca)

Próximas fechas de pago – abril 2026

Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos

El MEF también adelantó el calendario del primer pago de abril:

  • 13 de abril: Grupo 1
  • 14 de abril: Grupo 2
  • 15 de abril: Grupo 3

Entidades que cobran el lunes 30 de marzo

Las entidades gubernamentales que cobran este lunes son:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas
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