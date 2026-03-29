Pago de quincena marzo 2026: servidores públicos del grupo 3 cobran este lunes

Pago de quincena a servidores públicos Archivo

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este lunes 30 de marzo continúan los desembolsos correspondientes a la segunda quincena para los servidores públicos.

En esta ocasión, el pago corresponde al tercer grupo de cobro, que incluye a funcionarios de sectores clave del Estado.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse