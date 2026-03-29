Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 14:38

Buque USS Gridley llega a Panamá para ejercicios Mares del Sur 2026

El buque USS Gridley arribó a Panamá para participar en los ejercicios Mares del Sur 2026. Conoce detalles de esta operación multinacional.

USS Gridley llega a Panamá para ejercicios Mares del Sur 

USS Gridley llega a Panamá para ejercicios Mares del Sur 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El buque USS Gridley arribó este domingo a Panamá para participar en los ejercicios de cooperación marítima multinacional Mares del Sur 2026. La embarcación atracó en la Terminal de Cruceros de Amador, donde se desarrolló el acto oficial de bienvenida.

Presencia internacional en Panamá

Durante la recepción estuvieron presentes:

  • Kevin Cabrera
  • Frank Ábrego
  • Mayer Mizrachi

Ejercicios “Mares del Sur 2026” en Panamá

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Estas maniobras tienen como objetivo:

  • Fortalecer la cooperación marítima internacional
  • Mejorar la coordinación entre países aliados
  • Reforzar la seguridad en la región

La llegada del USS Gridley refuerza la colaboración entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad marítima, en un contexto regional donde la vigilancia y protección de las rutas marítimas es clave.

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