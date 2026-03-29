Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 09:11

Pago del PASE-U 2026: IFARHU verifica datos con Meduca y explica retraso

IFARHU aclara que el retraso del PASE-U se debe a validación de datos y registros tardíos. Aún no hay fecha oficial de pago.

Pago del PASE-U 2026

Pago del PASE-U 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que actualmente realiza un proceso de verificación de datos estudiantiles en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca), como parte del primer pago del programa PASE-U 2026.

La entidad aclaró que este procedimiento es clave para garantizar que el beneficio llegue correctamente a los estudiantes que cumplen con los requisitos.

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¿Por qué se ha retrasado el pago?

El IFARHU explicó que el retraso se debe principalmente a:

  • La validación de la matrícula estudiantil
  • Registros incompletos o tardíos por parte de padres de familia
  • El aumento en el volumen de datos a verificar

Según la institución, miles de acudientes realizaron el trámite fuera del tiempo establecido, lo que ha extendido el proceso.

Trabajo conjunto con Meduca

El IFARHU reiteró que mantiene una coordinación permanente con el Meduca para asegurar:

  • Transparencia en los pagos
  • Correcta asignación del beneficio
  • Cumplimiento de los requisitos del programa
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