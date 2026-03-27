PASE-U 2026: cuánto reciben estudiantes de premedia y media según IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene en expectativa a miles de familias, ya que aún no ha confirmado la fecha del primer pago del PASE-U 2026, aunque sí adelantó que podría realizarse bajo una modalidad distinta.
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¿Cuánto reciben los estudiantes de premedia?
Los montos del programa se mantienen según el nivel educativo y se distribuyen en tres pagos al año:
- Premedia: B/.120.00 por trimestre (B/.360.00 al año)
- Media: B/.150.00 por trimestre (B/.450.00 al año)
- Primaria: B/.90.00 por trimestre (B/.270.00 al año)
Aún no hay fecha de pago
Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado cuándo se realizará el primer desembolso de 2026, lo que mantiene la incertidumbre entre acudientes y estudiantes. Las autoridades han adelantado que el pago podría presentar cambios en su modalidad, aunque los detalles siguen en evaluación.
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¿Por qué se puede perder el PASE-U?
El Meduca reiteró que existen causas claras para la suspensión del beneficio:
- Inasistencia escolar: ausencias durante el segundo trimestre implican la pérdida automática
- Repetición de grado: si el estudiante repite el mismo nivel por segunda vez, queda excluido