Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 09:47

PASE-U 2026: cuánto reciben estudiantes de premedia y media según IFARHU

Conoce cuánto paga el PASE-U 2026 a estudiantes de premedia en Panamá, requisitos y por qué se puede perder el beneficio.

PASE-U 2026

PASE-U 2026

Archivo/ IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene en expectativa a miles de familias, ya que aún no ha confirmado la fecha del primer pago del PASE-U 2026, aunque sí adelantó que podría realizarse bajo una modalidad distinta.

El beneficio, impulsado en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), continuará apoyando a estudiantes del sistema público, ahora bajo el nombre de Programa de Apoyo Económico (PAE).

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¿Cuánto reciben los estudiantes de premedia?

Los montos del programa se mantienen según el nivel educativo y se distribuyen en tres pagos al año:

  • Premedia: B/.120.00 por trimestre (B/.360.00 al año)
  • Media: B/.150.00 por trimestre (B/.450.00 al año)
  • Primaria: B/.90.00 por trimestre (B/.270.00 al año)
PASE U
El IFARHU continua con pago de PASE-U.

El IFARHU continua con pago de PASE-U.

Aún no hay fecha de pago

Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado cuándo se realizará el primer desembolso de 2026, lo que mantiene la incertidumbre entre acudientes y estudiantes. Las autoridades han adelantado que el pago podría presentar cambios en su modalidad, aunque los detalles siguen en evaluación.

Nota relacionada: PASE-U 2026: IFARHU explica por qué aún no paga el primer desembolso

¿Por qué se puede perder el PASE-U?

El Meduca reiteró que existen causas claras para la suspensión del beneficio:

  • Inasistencia escolar: ausencias durante el segundo trimestre implican la pérdida automática
  • Repetición de grado: si el estudiante repite el mismo nivel por segunda vez, queda excluido
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