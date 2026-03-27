Primer pago PASE-U 2026: IFARHU ofrece importantes detalles sobre el desembolso

Le podría interesar: Concurso General de Becas 2026: ¿cuánto recibirán los estudiantes por el IFARHU?

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "El IFARHU aclara categóricamente la información que circula sobre supuestas responsabilidades en el retraso del primer pago del programa PASE-U. Aclaramos a la ciudadanía que el IFARHU trabaja de manera coordinada y permanente con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para garantizar que los pagos se realicen de forma correcta, transparente y en el menor tiempo posible. Pedimos a la población mantener la calma y atender únicamente los canales oficiales para información verificada."