Primer pago PASE-U 2026: IFARHU ofrece importantes detalles sobre el desembolso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con el MEDUCA, aclaró que el desembolso del primer pago del PASE-U 2026 se encuentra en proceso de validación. Según un comunicado oficial, el objetivo es garantizar una entrega "correcta y transparente" en el menor tiempo posible.
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Como parte de un plan de modernización, el IFARHU informó que avanza en la implementación progresiva del pago mediante ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios a nivel nacional.
Esta transición busca:
- Reducir costos: Eliminar la costosa logística de emisión y distribución de cheques físicos.
- Mayor agilidad: Facilitar que los padres reciban el dinero directamente en sus cuentas.
- Seguridad: Evitar las largas filas y los riesgos asociados al manejo de documentos físicos.