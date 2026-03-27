Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 17:53

Primer pago PASE-U 2026: IFARHU ofrece importantes detalles sobre el desembolso

El IFARHU se encuentra trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para efectuar el primer pago del PASE-U 2026.

Primer pago PASE-U 2026 del IFARHU.

Primer pago PASE-U 2026 del IFARHU.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con el MEDUCA, aclaró que el desembolso del primer pago del PASE-U 2026 se encuentra en proceso de validación. Según un comunicado oficial, el objetivo es garantizar una entrega "correcta y transparente" en el menor tiempo posible.

La institución señaló que el principal motivo del retraso es la matrícula tardía de miles de estudiantes. Este factor ha extendido los tiempos de verificación de datos necesarios para asegurar que el beneficio llegue a quienes cumplen con los requisitos legales.

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Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "El IFARHU aclara categóricamente la información que circula sobre supuestas responsabilidades en el retraso del primer pago del programa PASE-U. Aclaramos a la ciudadanía que el IFARHU trabaja de manera coordinada y permanente con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para garantizar que los pagos se realicen de forma correcta, transparente y en el menor tiempo posible. Pedimos a la población mantener la calma y atender únicamente los canales oficiales para información verificada."
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Como parte de un plan de modernización, el IFARHU informó que avanza en la implementación progresiva del pago mediante ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios a nivel nacional.

Esta transición busca:

  • Reducir costos: Eliminar la costosa logística de emisión y distribución de cheques físicos.
  • Mayor agilidad: Facilitar que los padres reciban el dinero directamente en sus cuentas.
  • Seguridad: Evitar las largas filas y los riesgos asociados al manejo de documentos físicos.
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