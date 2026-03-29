Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 14:31

Sinaproc alerta por mar de fondo en el Pacífico hasta el 31 de marzo

Sinaproc emite aviso por oleaje fuerte y corrientes de resaca en el Pacífico panameño. Precaución para bañistas y pescadores.

Sinaproc alerta por mar de fondo en el Pacífico

Sinaproc alerta por mar de fondo en el Pacífico

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por condiciones de mar de fondo en la vertiente del Pacífico panameño, vigente hasta el 31 de marzo. La entidad alertó sobre riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones menores.

¿Qué está ocurriendo?

Según el Sinaproc, se registran:

  • Oleajes con energía de moderada a fuerte
  • Presencia de corrientes de resaca
  • Condiciones marítimas inestables

SINAPROC: ¿Quiénes deben extremar precauciones?

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El aviso está dirigido especialmente a:

  • ‍ Bañistas
  • Pescadores artesanales
  • Embarcaciones pequeñas

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades recomiendan:

  • Evitar ingresar al mar si hay bandera roja o advertencias
  • No nadar en zonas solitarias
  • Mantener vigilancia constante en playas
  • Seguir indicaciones de los estamentos de seguridad

El Sinaproc reiteró la importancia de acatar las recomendaciones para evitar incidentes, especialmente durante este periodo donde aumentan las actividades en playas por la cercanía de la Semana Santa.

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