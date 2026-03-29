Sinaproc alerta por mar de fondo en el Pacífico hasta el 31 de marzo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por condiciones de mar de fondo en la vertiente del Pacífico panameño, vigente hasta el 31 de marzo. La entidad alertó sobre riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones menores.
- Oleajes con energía de moderada a fuerte
- Presencia de corrientes de resaca
- Condiciones marítimas inestables
SINAPROC: ¿Quiénes deben extremar precauciones?
El aviso está dirigido especialmente a:
- Bañistas
- Pescadores artesanales
- Embarcaciones pequeñas
Recomendaciones de seguridad
Las autoridades recomiendan:
- Evitar ingresar al mar si hay bandera roja o advertencias
- No nadar en zonas solitarias
- Mantener vigilancia constante en playas
- Seguir indicaciones de los estamentos de seguridad
El Sinaproc reiteró la importancia de acatar las recomendaciones para evitar incidentes, especialmente durante este periodo donde aumentan las actividades en playas por la cercanía de la Semana Santa.