Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 18:06

Acodeco alerta sobre parque "Park to Park Land" en redes

Acodeco advierte sobre publicidad de supuesto parque “Park to Park Land”: piden verificar antes de pagar

Acodeco alerta sobre parque Park to Park Land

Acodeco alerta sobre parque "Park to Park Land"

El Gallinazo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió una advertencia a la ciudadanía sobre la promoción en redes sociales de un supuesto parque de atracciones denominado “Park to Park Land”.

El director de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, indicó que ya se iniciaron las primeras averiguaciones sobre este caso.

Llamado a la precaución por la ACODECO

Acodeco recomendó a los consumidores:

  • Verificar la autenticidad de la información
  • Confirmar que el comercio esté debidamente registrado
  • Evitar realizar pagos sin garantías
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Según Jaramillo, la entidad ya realizó primeras averiguaciones tras detectar la difusión de esta publicidad en redes sociales. El objetivo es determinar si se trata de una oferta legítima o una posible práctica engañosa.

Recomendaciones clave

Las autoridades reiteran:

  • No dejarse llevar por promociones llamativas
  • Revisar canales oficiales del supuesto negocio
  • Denunciar cualquier irregularidad

Usuarios en las redes sociales no dudaron en alertar sobre la nueva actividad denominada Park to Park Land

Embed - El Gallinazo on Instagram: "Ustedes son malos con esos comentarios (sacados de la página de Parkland). No sean así… #IA"
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