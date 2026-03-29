Acodeco alerta sobre parque "Park to Park Land" en redes

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) emitió una advertencia a la ciudadanía sobre la promoción en redes sociales de un supuesto parque de atracciones denominado “Park to Park Land”.

El director de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, indicó que ya se iniciaron las primeras averiguaciones sobre este caso.

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Llamado a la precaución por la ACODECO

Acodeco recomendó a los consumidores:

Verificar la autenticidad de la información

Confirmar que el comercio esté debidamente registrado

Evitar realizar pagos sin garantías

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/2036475533513396560?s=20&partner=&hide_thread=false Director de protección al Consumidor de @AcodecoPma, Saúl Jaramillo se refirió a publicidad de nuevo parque de atracciones difundido en redes sociales, informó que hicieron las primeras averiguaciones y pide a consumidores constatar información antes de hacer pagos.#RPCRadio pic.twitter.com/V3u96D9kux — Rpc Radio (@rpc_radio) March 24, 2026

Según Jaramillo, la entidad ya realizó primeras averiguaciones tras detectar la difusión de esta publicidad en redes sociales. El objetivo es determinar si se trata de una oferta legítima o una posible práctica engañosa.

Recomendaciones clave

Las autoridades reiteran:

No dejarse llevar por promociones llamativas

Revisar canales oficiales del supuesto negocio

Denunciar cualquier irregularidad

Usuarios en las redes sociales no dudaron en alertar sobre la nueva actividad denominada Park to Park Land