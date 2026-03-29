Acodeco alerta sobre parque "Park to Park Land" en redes

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió una advertencia a la ciudadanía sobre la promoción en redes sociales de un supuesto parque de atracciones denominado “Park to Park Land”.
Llamado a la precaución por la ACODECO
Acodeco recomendó a los consumidores:
- Verificar la autenticidad de la información
- Confirmar que el comercio esté debidamente registrado
- Evitar realizar pagos sin garantías
Según Jaramillo, la entidad ya realizó primeras averiguaciones tras detectar la difusión de esta publicidad en redes sociales. El objetivo es determinar si se trata de una oferta legítima o una posible práctica engañosa.
Recomendaciones clave
Las autoridades reiteran:
- No dejarse llevar por promociones llamativas
- Revisar canales oficiales del supuesto negocio
- Denunciar cualquier irregularidad
Usuarios en las redes sociales no dudaron en alertar sobre la nueva actividad denominada Park to Park Land