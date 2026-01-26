ANTAI sanciona a funcionarios de varias entidades por nepotismo y títulos irregulares

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) informó sobre la imposición de sanciones a varios servidores públicos tras comprobar faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos, relacionadas principalmente con nepotismo, incumplimiento de requisitos académicos y horario laboral.

Entre los casos más relevantes se encuentra la sanción a cuatro funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), vinculadas a un caso de nepotismo. De acuerdo con la investigación, la jefa y la subjefa de Recursos Humanos mantenían a sus hijas nombradas dentro de la institución. Al concluir el proceso, todas las involucradas habían presentado su renuncia.

ANTAI sanciona a funcionarios de la LNB, alcaldías, ATTT, Meduca y la Universidad de Panamá

Un caso similar fue detectado en el distrito de Remedios, donde la alcaldesa mantenía a su nuera nombrada dentro del municipio. Como resultado de la investigación, la nuera fue destituida del cargo, y la alcaldesa recibió una sanción equivalente al 50% de su salario mensual, informó la ANTAI.

Asimismo, se reportó otro caso de nepotismo en la Universidad de Panamá, el cual también fue objeto de análisis por parte de la entidad fiscalizadora.

En otro expediente, la ANTAI determinó que en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) laboraban tres servidores públicos sin los títulos académicos requeridos para los cargos que desempeñaban, lo que constituye una falta al marco ético y normativo de la función pública.

Denuncias por incumplimiento

Adicionalmente, se registraron denuncias por incumplimiento del horario laboral contra dos funcionarios, uno del Ministerio de Educación (Meduca) y otro de la Universidad de Panamá.

La ANTAI reiteró que estas acciones forman parte de sus esfuerzos por fortalecer la transparencia, la ética y la correcta administración de los recursos públicos, recordando a los servidores públicos la obligación de cumplir con las normas que rigen el ejercicio de la función estatal.