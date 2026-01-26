Panamá Nacionales -  26 de enero de 2026 - 10:27

Tema de Mr. Fox enciende debate nacional por mencionar nombres de figuras públicas panameñas

El tema El Falador, de Mr. Fox, encendió una fuerte polémica nacional tras mencionar a figuras públicas femeninas y el Ministerio de la Mujer se pronuncia.

Cantantes panameños Mr. Fox y Akim.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La canción urbana El Falador, interpretada por Mr. Fox, El Tuoxx y Akim, desató una ola de reacciones en Panamá luego de que el Ministerio de la Mujer cuestionara su contenido por aludir de forma directa a reconocidas figuras del entretenimiento femenino del país.

MR FOX
Cantante paname&ntilde;o Mr. Fox.

Polémica canción de Mr. Fox y mención a panameñas

El tema incluye referencias explícitas a figuras públicas como Liza Hernández, Gracie Bon, Jacky Guzmán, Musetta, Karen Chalmers, Jenia Nenzen y Nicole Pinto, entre otras. De acuerdo con un comunicado oficial, estos nombres son utilizados en un contexto que podría interpretarse como denigrante o con carga de violencia simbólica.

Para la entidad, el hecho de mencionar nombres propios eleva el impacto del mensaje, ya que expone a mujeres reales a señalamientos públicos desde una plataforma de amplio alcance como la música urbana, especialmente en redes sociales y servicios de streaming.

Libertad artística bajo la lupa institucional

El Ministerio de la Mujer señaló que este tipo de expresiones trascienden la provocación artística cuando reproducen estereotipos y narrativas que refuerzan la desigualdad y la violencia mediática. A su juicio, el entretenimiento no puede desligarse del contexto social ni del efecto que genera en la audiencia.

El pronunciamiento también subraya que la libertad de expresión no está exenta de responsabilidad social, particularmente cuando el contenido impacta la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.

La controversia ha reavivado el debate público sobre los límites de la música urbana en Panamá y deja abierta una interrogante que divide opiniones: ¿es solo arte provocador o una forma de violencia normalizada bajo el ritmo del género urbano?

