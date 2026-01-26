Recolección de desechos en San Miguelito: privados de libertad apoyan en junto con la AAUD

Un grupo de privados de libertad del Centro Penitenciario de Tinajitas se ha sumado al operativo de limpieza que ejecuta la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el distrito de San Miguelito , como parte del programa Plan Libertad del Ministerio de Gobierno.

Apoyo del Plan Libertad a las labores de aseo

Los participantes forman parte de una iniciativa de resocialización que busca brindar oportunidades de reinserción a personas privadas de libertad, permitiéndoles contribuir de manera activa a labores comunitarias. En esta ocasión, colaboran en la recolección de desechos sólidos, limpieza de quebradas y remoción de basura acumulada en distintos puntos del distrito.

Durante las jornadas se ha evidenciado la presencia de desechos voluminosos como sillones, electrodomésticos, llantas y residuos domésticos, muchos de ellos arrojados de forma irresponsable en espacios públicos y cauces naturales. A pesar de estas condiciones, los privados de libertad continúan apoyando las tareas junto a cuadrillas de la AAUD, utilizando herramientas básicas y siguiendo los protocolos establecidos.

Refuerzo al operativo en los nueve corregimientos

La participación de este grupo refuerza el operativo de recolección que desarrolla la AAUD en los nueve corregimientos de San Miguelito, el cual entra en su segunda semana de ejecución. De acuerdo con cifras oficiales, durante la primera semana se logró retirar más de 2,700 toneladas de basura en el distrito.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con el manejo adecuado de los desechos y a respetar las rutas y horarios de recolección. Asimismo, se informó que en los próximos días se estarán anunciando ajustes operativos para optimizar el servicio, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en San Miguelito.