Saneamiento de Panamá ejecutará obras sanitarias en la provincia de Panamá Oeste

El Programa Saneamiento de Panamá , adscrito al Ministerio de Salud (MINSA), entregó la Orden de Proceder para la ejecución del proyecto de diseño y construcción de los colectores sanitarios Martín Sánchez 1 e interconexiones, Tramo 1, en la provincia de Panamá Oeste.

MINSA entregó la Orden de Proceder para la ejecución del proyecto.

Infraestructura clave para el saneamiento de Panamá Oeste

La construcción de un colector sanitario de 1.9 kilómetros en los distritos de La Chorrera y Arraiján, que incluye su diseño final, permitirá conducir las aguas residuales provenientes de colectores aguas arriba hacia la cámara de unificación de flujos de las colectoras Martín Sánchez 1 y Prudente, con llegada al pretratamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Caimito.

La obra también contempla la construcción del punto de conexión con el colector Martín Sánchez 1 Tramo 2, que servirá como descarga del colector Puerto Caimito, así como la interconexión entre los tramos 1 y 2 del sistema, garantizando el transporte adecuado de las aguas residuales hasta la futura PTAR Caimito.

Beneficio social y respaldo financiero

Con este proyecto se podrá integrar al sistema de alcantarillado sanitario a los corregimientos de Puerto Caimito, Barrio Colón, Barrio Balboa y Vista Alegre, beneficiando a unas 285,818 personas al año 2050. Además, permitirá la eliminación progresiva de letrinas, tanques sépticos y sistemas que no cumplen con un tratamiento adecuado de aguas residuales.

La Orden de Proceder fue entregada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y la coordinadora general del Programa Saneamiento de Panamá, María Fernanda De Mendoza, al Consorcio YDN-MS. El proyecto tiene un costo de 20.1 millones de dólares, financiado por el Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno Nacional.