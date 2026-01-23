Ley Salud 24/7: MINSA detalla cambios en horarios y necesidades para la atención en centros de salud

El Ministerio de Salud ( MINSA ) mantiene en marcha la ampliación de los horarios de atención en distintos centros de salud del país, una medida que forma parte de una planificación desarrollada desde hace más de un año y que requiere respaldo presupuestario, personal e insumos suficientes.

MINSA: planificación y recursos necesarios

La directora nacional de Provisión de Servicios de Salud, María Victoria Crespo, explicó que actualmente varias instalaciones ya operan con horarios extendidos, alcanzando las 7:00 p.m. y, en algunos casos, las 11:00 p.m. Detalló que esta implementación no se limita únicamente a la contratación de médicos y enfermeras, sino que implica una logística integral.

“Para poder llevar a cabo esta misión uno tiene que acompañarse sobre todo del presupuesto constante que tengamos durante todo el año”, indicó Crespo. Señaló que los centros deben contar con personal de seguridad, limpieza, laboratoristas, farmacia y registros médicos para garantizar una atención continua y ordenada.

María Victoria Crespo María Victoria Crespo. TReporta

Sostenibilidad del servicio

La funcionaria subrayó que la extensión de horarios también depende de la disponibilidad permanente de insumos y medicamentos, ya que no es viable ampliar la atención sin asegurar el pago de planillas ni el abastecimiento necesario. Además, aclaró que este trabajo no responde únicamente a una ley reciente, sino a un proceso que el Minsa viene desarrollando desde años anteriores.

El Ministerio de Salud continúa evaluando de forma progresiva la capacidad de cada centro para ampliar sus horarios, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud de manera sostenible y organizada.