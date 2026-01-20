ANTAI recibe más de 19 mil declaraciones juradas y aumenta cumplimiento

Un total de 19,082 declaraciones juradas de intereses particulares fueron recibidas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) durante el periodo establecido del 2 al 16 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, esta cifra representa un incremento del 10% en el cumplimiento de esta obligación legal, en comparación con el año 2025, cuando se registraron 17,173 declaraciones.

ANTAI recibe más de 19 mil declaraciones juradas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013645336015786435?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 19,082 declaraciones juradas de intereses particulares fueron recibidas por la @ANTAI_Panama, en el periodo establecido del 2 al 16 de enero de 2026.



La entidad detalla que esto representa un incremento de 10% en el cumplimiento de esta obligación, en comparación al… pic.twitter.com/L0qvSn4xcU — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

ANTAI destacó que se alcanzó un 100% de cumplimiento por parte de las altas autoridades del Estado, incluyendo al presidente de la República, así como ministros y viceministros, lo que —según la institución— refuerza los esfuerzos en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de conflictos de interés.

La declaración jurada de intereses particulares es un requisito establecido para identificar posibles vínculos económicos, profesionales o personales que puedan interferir en el ejercicio de la función pública.

La entidad reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y seguimiento para garantizar que los servidores públicos cumplan con esta obligación, considerada clave en la lucha contra la corrupción.