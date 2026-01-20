ANTAI recibe más de 19 mil declaraciones juradas y aumenta cumplimiento

Un total de 19,082 declaraciones juradas de intereses particulares fueron recibidas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) durante el periodo establecido del 2 al 16 de enero de 2026.
De acuerdo con la entidad, esta cifra representa un incremento del 10% en el cumplimiento de esta obligación legal, en comparación con el año 2025, cuando se registraron 17,173 declaraciones.
ANTAI recibe más de 19 mil declaraciones juradas
ANTAI destacó que se alcanzó un 100% de cumplimiento por parte de las altas autoridades del Estado, incluyendo al presidente de la República, así como ministros y viceministros, lo que —según la institución— refuerza los esfuerzos en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de conflictos de interés.
La declaración jurada de intereses particulares es un requisito establecido para identificar posibles vínculos económicos, profesionales o personales que puedan interferir en el ejercicio de la función pública.
La entidad reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y seguimiento para garantizar que los servidores públicos cumplan con esta obligación, considerada clave en la lucha contra la corrupción.