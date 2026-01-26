UDELAS: la ministra de Ecuador destaca al INSAFIDE como modelo regional en salud deportiva

La ministra de Educación de la República del Ecuador, Gilda Alcívar, calificó al Instituto de Salud Física y Deportiva (INSAFIDE) de UDELAS como un modelo para la región, tras realizar un recorrido por sus instalaciones en Panamá.

INSAFIDE, referente en formación y servicios especializados

Durante la visita, la Ministra Alcívar destacó que el INSAFIDE ofrece servicios de fisioterapia, rehabilitación y readaptación deportiva con tecnología avanzada, beneficiando tanto a la población panameña como a la formación académica de los estudiantes. Señaló que el instituto funciona como un espacio clave de práctica para los futuros profesionales en fisioterapia, fortaleciendo su preparación integral.

La ministra subrayó que el intercambio con la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) permite a Ecuador reforzar sus propias estrategias en educación y deporte, con miras a perfeccionar programas que generen un impacto positivo y sostenible en la salud y calidad de vida de la población.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 1.10.16 PM INSAFIDE ofrece servicios de fisioterapia, rehabilitación y readaptación deportiva. Cortesía

Cooperación académica entre Panamá y Ecuador

Por su parte, la rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, calificó el encuentro como muy positivo y adelantó que este acercamiento abre la posibilidad de conformar una mesa técnica de cooperación bilateral. Esta iniciativa permitiría el intercambio de conocimientos y la evaluación de la implementación de servicios especializados similares en Ecuador.

Afirmó que el trabajo que desarrolla la UDELAS trasciende fronteras y refuerza el compromiso institucional con una educación de calidad, basada en la investigación, la innovación y la tecnología. Actualmente, el INSAFIDE implementa programas científicos de salud física y deportiva orientados a mejorar la salud, el desarrollo y la calidad de vida de las personas.