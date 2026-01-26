Panamá Nacionales -

Viaje de diputados a Taiwán "no va a surtir ningún efecto en nuestra política exterior", dice canciller Martínez Acha

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, se refirió al viaje que realizará una delegación de diputados panameños a Taiwán, señalando que “la política exterior se rige por Constitución por el presidente de la República a través de la Cancillería, y ese es un viaje que no tiene ningún reconocimiento para nuestro país y no va a surtir ningún efecto en nuestra política exterior”.