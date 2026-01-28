Panamá Nacionales -  28 de enero de 2026 - 15:52

"Soy inocente y vengo a dar la cara": Gaby Carrizo comparece ante el SPA

José Gabriel Carrizo compareció ante el SPA tras ser aprehendido en Tocumen. Reitera su inocencia en investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Gaby Carrizo comparece ante el SPA

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, compareció este miércoles ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, para una audiencia de solicitudes múltiples dentro de una investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

A su llegada al edificio judicial, Carrizo reiteró su inocencia y aseguró que enfrenta el proceso con disposición a colaborar con las autoridades, al tiempo que solicitó respeto al debido proceso.

"Soy inocente y vengo a dar la cara al país. Inocencia. Inocencia. Debido proceso", expresó ante los medios de comunicación que daban cobertura a la diligencia.

Gaby Carrizo comparece ante el SPA por presunto enriquecimiento injustificado

El exfuncionario fue aprehendido la mañana del martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de arribar al país en un vuelo procedente de Guatemala. Tras su detención, permaneció bajo custodia en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) durante la noche.

De acuerdo con información oficial, la audiencia de imputación de cargos está programada para iniciar a las 5:00 de la tarde, momento en el que el Ministerio Público presentará ante el juez de garantías las solicitudes correspondientes dentro del proceso penal.

El caso ha generado atención pública debido a la investidura que Carrizo ocupó como vicepresidente de la República, lo que mantiene el desarrollo de la audiencia bajo la expectativa ciudadana y mediática.

