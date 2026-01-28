Caso Gaby Carrizo: trasladan al exvicepresidente a la SPA para audiencia de imputación

Un fuerte movimiento policial se registró en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para el traslado del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo , hacia el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde está programada para las 5:00 p.m. la audiencia de solicitudes múltiples, que incluye la imputación de cargos.

Carrizo enfrenta una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, según informaron fuentes judiciales.

Desde horas de la tarde, unidades de la Policía Nacional se apostaron en el edificio de la DIJ como parte del dispositivo de seguridad previo al traslado del exmandatario, quien permanece bajo custodia mientras se concretan las diligencias.

Caso Gaby Carrizo: Audiencia de imputación de cargos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016607135551881644?s=20&partner=&hide_thread=false Inicia el operativo de traslado del exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, desde la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón hacia el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora.



Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado,… pic.twitter.com/nnZUMoSy9i — Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

La audiencia se desarrollará en el SPA de Plaza Ágora, donde el Ministerio Público presentará las solicitudes correspondientes ante un juez de garantías, en el marco del proceso penal que se sigue contra el exvicepresidente.

Por su parte, José Gabriel Carrizo se ha declarado inocente y ha asegurado públicamente que cuenta con pruebas que respaldan su posición, tras su retorno al país procedente de Guatemala, luego de no juramentarse ante el PARLACEN.

Las autoridades mantienen estrictas medidas de seguridad en el área donde se realizará la audiencia, mientras el caso continúa en desarrollo.