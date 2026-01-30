Carnaval de Chitré 2026 arrancará con el tradicional Pechugón el 13 de febrero

Herrera Nacionales -  30 de enero de 2026 - 15:18

El Carnaval de Chitré 2026 arranca el viernes 13 de febrero con el Pechugón, mojadera nocturna, reinas y cinco días de fiesta.

Carnaval de Chitré listo para el Pechugón.

El Carnaval de Chitré 2026 comenzará oficialmente el viernes 13 de febrero con la realización del tradicional Pechugón, una de las actividades más esperadas por los carnavaleros, que se desarrollará desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en los parques Unión y Centenario.

Carnaval de Chitré: culecos nocturnos y recorrido de reinas

La mojadera del Pechugón iniciará pasada la medianoche, específicamente a las 12:01 a.m., y se extenderá hasta las primeras horas de la madrugada. Entre las 12:00 a.m. y las 3:00 a.m., las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo realizarán el tradicional recorrido por ambos parques, acompañadas de música y tuna.

Los culecos oficiales se desarrollarán del 14 al 17 de febrero, en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., con dos recorridos diarios de las reinas entre las 12:30 p.m. y 3:00 p.m.. Para esta edición, se contará con 22 carros cisternas confirmados, garantizando abundante agua durante las festividades.

Culecos en el Parque Unión, Chitré.

Normas de ingreso y seguridad

La organización informó que estará prohibido el ingreso de menores de 7 años al perímetro de los parques, mientras que los niños mayores deberán estar acompañados por un adulto. Además, queda totalmente prohibida la quema de fuegos artificiales, salvo por pirotécnicas autorizadas.

Para garantizar la seguridad, el evento contará con aproximadamente 600 unidades policiales y seis entradas principales, además de cuatro accesos VIP para residentes y logística.

El Carnaval de Chitré promete cinco días y cuatro noches de fiesta, tradición y alegría, consolidándose como uno de los más grandes y organizados del país.

