SENAN rescata a un perrito a la deriva en Isla Grande, en Colón

El SENAN rescata a un perrito a la deriva en Isla Grande. SENAN

Por Ana Canto Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) protagonizaron un heroico rescate durante una jornada de patrullaje marítimo en la provincia de Colón. Los agentes localizaron a un perro que se encontraba a la deriva en mar abierto, en el sector comprendido entre Isla Grande y Puerto Lindo.

Tras avistar al can, las unidades procedieron con las maniobras de rescate para ponerlo a salvo a bordo de la embarcación. Una vez en tierra firme, el animal recibió los cuidados necesarios y fue trasladado a un lugar seguro para garantizar su protección y bienestar.

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