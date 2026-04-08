SENAN rescata a un perrito a la deriva en Isla Grande, en Colón

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) protagonizaron un heroico rescate durante una jornada de patrullaje marítimo en la provincia de Colón. Los agentes localizaron a un perro que se encontraba a la deriva en mar abierto, en el sector comprendido entre Isla Grande y Puerto Lindo.
"Hay acciones que representan la esencia de nuestra misión: durante patrullaje marítimo, #Aeronavales rescataron a un can a la deriva entre Isla Grande y Puerto Lindo, en #Colón, brindándole resguardo y protección hasta llevarlo a un lugar seguro", indicó la entidad en la red social X.