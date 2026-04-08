Colón Nacionales -  8 de abril de 2026 - 10:43

SENAN rescata a un perrito a la deriva en Isla Grande, en Colón

El SENAN informó que el perrito recibió los cuidados necesarios y fue trasladado a un lugar seguro para garantizar su protección y bienestar.

El SENAN rescata a un perrito a la deriva en Isla Grande.

El SENAN rescata a un perrito a la deriva en Isla Grande.

SENAN
Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) protagonizaron un heroico rescate durante una jornada de patrullaje marítimo en la provincia de Colón. Los agentes localizaron a un perro que se encontraba a la deriva en mar abierto, en el sector comprendido entre Isla Grande y Puerto Lindo.

Tras avistar al can, las unidades procedieron con las maniobras de rescate para ponerlo a salvo a bordo de la embarcación. Una vez en tierra firme, el animal recibió los cuidados necesarios y fue trasladado a un lugar seguro para garantizar su protección y bienestar.

"Hay acciones que representan la esencia de nuestra misión: durante patrullaje marítimo, #Aeronavales rescataron a un can a la deriva entre Isla Grande y Puerto Lindo, en #Colón, brindándole resguardo y protección hasta llevarlo a un lugar seguro", indicó la entidad en la red social X.

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