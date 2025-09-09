MEDUCA fija tiempo límite para exámenes y anuncia receso escolar en septiembre 2025

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) recordó a los centros educativos oficiales y particulares del país que, durante la aplicación de las pruebas trimestrales, los estudiantes deberán ajustarse al tiempo límite establecido para cada periodo de clases.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.114 de agosto de 2024 y el Decreto Ejecutivo N.14 de mayo de 2025, la duración máxima de las clases será de 40 minutos en el horario regular y de 50 minutos en los planteles con jornada única. Los exámenes del segundo trimestre se desarrollan esta semana, del 8 al 12 de septiembre, en escuelas de todo el país.

MEDUCA anuncia receso académico del 15 al 19 de septiembre de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1965506795587444779&partner=&hide_thread=false Comunicado



Se informa que las actividades académicas se desarrollan en los centros educativos de todo el país conforme a lo establecido, en el Decreto Ejecutivo N.°114 de 20 de agosto de 2024, garantizando así el derecho a la educación en las escuelas oficiales y particulares. pic.twitter.com/rOzmvWXix6 — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) September 9, 2025

El MEDUCA también anunció que el receso escolar será del 15 al 19 de septiembre de 2025, tiempo en el que se realizarán actividades de perfeccionamiento, actualización y fortalecimiento académico dirigidas a los docentes, bajo la coordinación de los directores de planteles y las Direcciones Regionales.

El tercer trimestre iniciará el lunes 22 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, completando así el calendario escolar vigente.