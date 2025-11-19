Más de 100 emprendedores Ngäbe-Buglé se fortalecen con el programa "ABC del Emprendedor Digital".

Con el objetivo de impulsar la innovación y el desarrollo económico en la comarca Ngäbe-Buglé , el programa “El ABC del Emprendedor para su Transformación Digital”, del Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología CiiECYT-AIP / ITSE y la empresa CENTER, con el respaldo de SENACYT, el programa “El ABC del Emprendedor para su Transformación Digital”

Durante 80 horas de capacitación intensiva, los participantes adquirieron nuevas competencias en innovación, comunicación y herramientas digitales, fundamentales para potenciar sus iniciativas económicas y conectar con nuevas oportunidades de crecimiento.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Este esfuerzo formativo fue liderado por especialistas del CiiECYT-AIP y del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), gracias al financiamiento de la convocatoria pública por mérito de la Dirección de Innovación de SENACYT (DINE #019-2024). Además, contó con la colaboración del Proyecto de Generación de Capacidades en Comunicación del Programa de Acceso Universal a la Energía del CIDES, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

WhatsApp Image 2025-11-19 at 2.26.47 PM (1) Las jornadas se desarrollaron en puntos estratégicos de la comarca y atendieron a cuatro perfiles clave. Cortesía

Las jornadas se desarrollaron en puntos estratégicos de la comarca y atendieron a cuatro perfiles clave:

Emprendedores(as) nuevos y con proyectos en marcha.

Grupos asociativos y cooperativos productivos.

Organizaciones de acción social.

Emprendedores(as) con iniciativas enfocadas en comercialización virtual.

Los participantes representaron a los distritos de Munä, Mironó, Besikó, Nole Duima, Jirondai, Kankintú y Kusapín, abarcando las tres regiones de la comarca.

También participaron líderes comunitarios y dinamizadores de las Infoplazas AIP, quienes fortalecieron sus capacidades para promover el aprendizaje virtual y brindar soporte tecnológico en sus comunidades.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 2.26.47 PM Durante dos meses, los emprendedores completaron diez módulos centrados en formalización empresarial, entre otros aspectos. Cortesía

Durante dos meses, los emprendedores completaron diez módulos centrados en formalización empresarial, innovación y herramientas digitales para el comercio electrónico. La plataforma utilizada fue desarrollada por la empresa EDUPAN.

El proceso de formación permitió que los emprendedores aprendieran a posicionar y comercializar sus productos en www.center.com.pa, plataforma que promueve la transformación digital y el emprendimiento inclusivo en Panamá.

CENTER se consolida como un ecosistema digital que conecta emprendedores y marcas establecidas en un solo mercado en línea, facilitando procesos comerciales y generando nuevas oportunidades para todos los usuarios.