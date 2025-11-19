Más de 100 emprendedores Ngäbe-Buglé se fortalecen con el programa "ABC del Emprendedor Digital".

Con el objetivo de impulsar la innovación y el desarrollo económico en la comarca Ngäbe-Buglé, el programa “El ABC del Emprendedor para su Transformación Digital”, del Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología CiiECYT-AIP / ITSE y la empresa CENTER, con el respaldo de SENACYT, el programa “El ABC del Emprendedor para su Transformación Digital”
Este esfuerzo formativo fue liderado por especialistas del CiiECYT-AIP y del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), gracias al financiamiento de la convocatoria pública por mérito de la Dirección de Innovación de SENACYT (DINE #019-2024). Además, contó con la colaboración del Proyecto de Generación de Capacidades en Comunicación del Programa de Acceso Universal a la Energía del CIDES, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Las jornadas se desarrollaron en puntos estratégicos de la comarca y atendieron a cuatro perfiles clave:
- Emprendedores(as) nuevos y con proyectos en marcha.
- Grupos asociativos y cooperativos productivos.
- Organizaciones de acción social.
- Emprendedores(as) con iniciativas enfocadas en comercialización virtual.
Los participantes representaron a los distritos de Munä, Mironó, Besikó, Nole Duima, Jirondai, Kankintú y Kusapín, abarcando las tres regiones de la comarca.
También participaron líderes comunitarios y dinamizadores de las Infoplazas AIP, quienes fortalecieron sus capacidades para promover el aprendizaje virtual y brindar soporte tecnológico en sus comunidades.
Durante dos meses, los emprendedores completaron diez módulos centrados en formalización empresarial, innovación y herramientas digitales para el comercio electrónico. La plataforma utilizada fue desarrollada por la empresa EDUPAN.
El proceso de formación permitió que los emprendedores aprendieran a posicionar y comercializar sus productos en www.center.com.pa, plataforma que promueve la transformación digital y el emprendimiento inclusivo en Panamá.
CENTER se consolida como un ecosistema digital que conecta emprendedores y marcas establecidas en un solo mercado en línea, facilitando procesos comerciales y generando nuevas oportunidades para todos los usuarios.