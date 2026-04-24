Chiriquí Nacionales -  24 de abril de 2026 - 14:17

MOP anuncia trabajos y cierres en puente Los Valles en Chiriquí

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que del 27 al 30 de abril realizarán cierres intermitentes en el puente Los Valles en la provincia de Chiriquí.

MOP anunció trabajos en el puente sobre el río Los Valles.

MOP anunció trabajos en el puente sobre el río Los Valles.

MOP
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la ejecución de trabajos en el puente sobre el río Los Valles, ubicado en el corregimiento de Caldera, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Las labores forman parte del proyecto de rehabilitación de la carretera Alto Boquete–Caldera e incluyen el izaje de vigas, una fase clave para el avance de la obra.

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Fechas y horarios:

  • Del 27 al 30 de abril de 2026
  • De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Durante este período, se aplicarán cierres intermitentes de la vía, con una duración aproximada de una hora por intervalo.

Recomendaciones a los conductores:

  • Atender las indicaciones del personal en el área
  • Respetar la señalización instalada
  • Mantener una velocidad máxima de 20 km/h
  • Conducir con precaución en la zona de trabajo

El MOP solicitó la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes temporales y reiteró que estas obras buscan mejorar la seguridad y conectividad en la región.

Embed - Ministerio de Obras Publicas on Instagram: "El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa que, como parte del proyecto “Rehabilitación de la carretera Alto Boquete – Caldera – Puente Los Valles”, se realizará el izaje de vigas del puente Los Valles. Fechas: del 27 al 30 de abril de 2026 Horario: 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Afectación: cierres intermitentes de la vía (aprox. 1 hora por intervalo) Ubicación: puente sobre el río Los Valles, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete. Se recomienda a los conductores atender las indicaciones del personal en sitio, respetar la señalización y mantener una velocidad máxima de 20 km/h en el área de trabajo."
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