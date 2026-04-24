MOP anuncia trabajos y cierres en puente Los Valles en Chiriquí

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la ejecución de trabajos en el puente sobre el río Los Valles, ubicado en el corregimiento de Caldera, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Las labores forman parte del proyecto de rehabilitación de la carretera Alto Boquete–Caldera e incluyen el izaje de vigas, una fase clave para el avance de la obra.

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Fechas y horarios:

Del 27 al 30 de abril de 2026

De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Durante este período, se aplicarán cierres intermitentes de la vía, con una duración aproximada de una hora por intervalo.

Recomendaciones a los conductores:

Atender las indicaciones del personal en el área

Respetar la señalización instalada

Mantener una velocidad máxima de 20 km/h

Conducir con precaución en la zona de trabajo

El MOP solicitó la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes temporales y reiteró que estas obras buscan mejorar la seguridad y conectividad en la región.