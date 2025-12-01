IDAAN anuncia baja de producción en planta potabilizadora de Chitré

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, operará a mitad de capacidad esta semana debido a labores de optimización y mantenimiento programado.

image La planta Roberto Reyna, del IDAAN, en Chitré, estará en reparaciones, se le siguiere a los residentes tomar medidas. IDAAN

Planta Roberto Reyna en Chitré: días y horario de los trabajos

La institución detalló que la producción disminuirá este martes 2 de diciembre y jueves 4 de diciembre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.. Los trabajos incluyen mejoras en el sistema de potabilización, preparación de instalaciones para un proceso de desinfección y el lavado de los sedimentadores.

Durante estas jornadas, el suministro de agua potable será irregular en varios sectores del distrito de Chitré, entre ellos: La Arena, Marejobo, Brisas de Los Guayacanes, Arcadia, Brisas del Golf, Altos de Los Guayacanes, Isabel Delfina, Terminal de Transporte, barriada Santa Cruz, Jalisco, Damasco, La Floresta, El Aserrío, avenida Carmelo Spadafora hacia La Villa y zonas aledañas.

Autoridades piden tomar previsiones

El IDAAN exhortó a los residentes a tomar las previsiones necesarias, especialmente almacenamiento de agua para consumo y tareas domésticas mientras duren las maniobras. La entidad aseguró que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para mejorar la calidad del servicio en la provincia de Herrera.