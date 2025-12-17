Panamá Nacionales -  17 de diciembre de 2025 - 16:36

MEDUCA afina detalles para las capacitaciones docentes presenciales en febrero de 2026

El MEDUCA exhortó a todos los educadores a inscribirse, a través de su página web, en las capacitaciones presenciales.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que del lunes 2 al viernes 13 de febrero de 2026 se llevarán a cabo las capacitaciones docentes presenciales, las cuales buscan fortalecer las competencias pedagógicas y actualizar los conocimientos de los educadores, permitiéndoles responder de manera efectiva al Rediseño Curricular de la entidad.

El Equipo Nacional de Capacitación Docente contará con cerca de 1,300 facilitadores, distribuidos en las distintas regiones educativas del país.

El MEDUCA exhortó a todos los educadores a inscribirse a través del portal www.educapanama.edu.pa y a participar en estas jornadas, las cuales aportarán beneficios significativos a sus prácticas de aula.

