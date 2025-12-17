MEDUCA afina detalles para las capacitaciones docentes presenciales en febrero de 2026

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que del lunes 2 al viernes 13 de febrero de 2026 se llevarán a cabo las capacitaciones docentes presenciales, las cuales buscan fortalecer las competencias pedagógicas y actualizar los conocimientos de los educadores, permitiéndoles responder de manera efectiva al Rediseño Curricular de la entidad.
Le podría interesar: Reválidas 2026: inscripción, costo e inicio de clases para estudiantes reprobados
El MEDUCA exhortó a todos los educadores a inscribirse a través del portal www.educapanama.edu.pa y a participar en estas jornadas, las cuales aportarán beneficios significativos a sus prácticas de aula.