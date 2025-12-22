James Ransone Entretenimiento -  22 de diciembre de 2025 - 09:43

Fallece James Ransone, reconocido por sus papeles en Los vigilantes e It: Capítulo Dos

El actor James Ransone falleció recientemente, según confirmaron fuentes oficiales. Las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes.

Christopher Perez
Christopher Perez

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de James Ransone, reconocido por sus papeles en la serie Los vigilantes y en películas como It: Capítulo Dos y El teléfono negro.

El actor estadounidense falleció el 19 de diciembre de 2025 a los 46 años, y las autoridades forenses del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, clasificaron su muerte como suicidio.

Actor James Ransone en IT: Capítulo Dos.

James Ransone: trayectoria y roles destacados

James Ransone, nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, construyó una carrera versátil tanto en televisión como en cine. Se hizo especialmente conocido por su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de Los vigilantes, una de las series más aclamadas de HBO.

Además de Los vigilantes, Ransone participó en producciones como Generation Kill, el drama Bosch, Poker Face y en películas del género de terror como Siniestro, It: Capítulo Dos y El teléfono negro, consolidándose como un actor capaz de abordar una amplia variedad de personajes.

Circunstancias de su fallecimiento

De acuerdo con los registros oficiales de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la muerte de Ransone fue determinada como suicidio por ahorcamiento. Las autoridades informaron que no se encontraron indicios de actividad delictiva en el hecho.

Su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en redes sociales y entre colegas del medio, quienes han destacado su talento, versatilidad y contribución al cine y la televisión a lo largo de más de dos décadas de carrera.

