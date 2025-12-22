Estas son las comidas navideñas que no pueden faltar en los hogares panameños

La gastronomía panameña se vuelve protagonista cada diciembre con comidas y recetas tradicionales que han pasado de generación en generación. Estos platos no solo forman parte de la mesa navideña, también representan costumbres familiares, identidad cultural y el sabor que distingue a Panamá durante esta época festiva.

También te puede interesar: ¿Cómo hacer jamón en olla? Receta fácil y tradicional para Navidad

ysaias-martinez-TVzFTY4grl0-unsplash En diciembre las mesas se llenan de delicia y tradición. Ysaias Martinez / Unsplash

El pavo, la pierna y el jamón: comidas panameñas infaltables

En la mayoría de los hogares, la cena navideña se organiza alrededor de un plato principal que puede ser pavo horneado, pierna de cerdo o jamón glaseado, preparados con condimentos caseros y acompañados de salsa de piña o ciruela. Estas recetas se conservan como tradición, inspiradas en la influencia caribeña y latinoamericana de la región.

Otro acompañamiento característico es el arroz con guandú, un plato que utiliza un grano típico del área rural panameña y que ha trascendido fronteras hasta convertirse en símbolo navideño del país. Su aroma, mezcla de coco y condimentos, se ha vuelto parte del ambiente festivo decembrino.

Dulce de frutas Entre los postres más famosos el dulce de frutas no puede faltar. Subhra Jyoti Paul / Unsplash

Tamales, ensaladas y dulces que completan la tradición

Los tamales de maíz también ocupan un lugar privilegiado en la mesa panameña, envueltos con hoja de bijao y rellenos de carne, especies y vegetales. Este plato se remonta a la cocina prehispánica que sobrevivió al paso del tiempo y al intercambio cultural.

La ensalada de papas con manzana o pollo es otro elemento constante en la cena, combinada con mayonesa, vegetales y aromas frescos que acompañan el menú principal.

En los postres, destacan el dulce de frutas y la rosca navideña, recetas que muchas familias preparan días antes de la cena, manteniendo viva la tradición del hogar panameño.

Hoy estas comidas siguen definiendo la identidad culinaria del país, convirtiéndose en un reflejo cultural que une a las familias alrededor de la mesa cada Nochebuena.