Primera dama invita a celebrar la Navidad con fe, amor y esperanza

La primera dama de la República, Maricel de Mulino, compartió un mensaje especial con motivo de la Navidad, en el que invitó a las familias panameñas a celebrar el nacimiento del Niño Jesús, a quien describió como “el mayor regalo de amor y esperanza para la humanidad”.
Primera dama invita a celebrar la Navidad con fe
“Hoy, rodeada de mi familia, agradezco los abrazos, las sonrisas y la oportunidad de compartir juntos momentos que quedan para siempre. Que esta Navidad nos llene de paz y nos invite a cuidar lo más valioso: el amor que compartimos”, expresó Maricel de Mulino.
El mensaje se suma a las reflexiones que, durante esta época, buscan promover la paz, la esperanza y la solidaridad entre los panameños, en medio de las celebraciones navideñas que se viven a lo largo del país.