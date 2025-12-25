Puerto Armuelle Nacionales -  25 de diciembre de 2025 - 09:13

Sismo de magnitud 4.3 sacude frontera entre Panamá y Costa Rica

Un sismo de magnitud preliminar 4.3 se registró en la frontera entre Panamá y Costa Rica, a 14 km de Puerto Armuelles, informó Geociencias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 4.3, registrado a las 8:40:03 de la mañana, en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con el informe oficial, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

El Instituto de Geociencias indicó que se mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país, recordando que Panamá se encuentra en una zona de interacción tectónica, por lo que este tipo de eventos pueden presentarse con relativa frecuencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, verificar información únicamente a través de fuentes oficiales y repasar las medidas de prevención ante sismos.

