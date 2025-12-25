Panamá Entretenimiento -  25 de diciembre de 2025 - 00:05

¡Feliz Navidad, Panamá, les desea la familia de Telemetro!

La familia de Telemetro.com les desea una Feliz Navidad a todos los panameños. Celebremos con cariño junto a nuestros seres queridos.

Redacción Web
Por Redacción Web

En esta Navidad, celebremos el nacimiento de Jesús con la esperanza de que su llegada al mundo nos recuerde que somos hijos amados de Dios, y que su ejemplo nos enseñe a vivir con humildad, tal como Él, que nació en un pesebre, agradeciendo cada nuevo día.

Ya sea en compañía de familiares, amigos o incluso en soledad, tengamos presente en esta fecha que su nacimiento es un símbolo de fe, amor y salvación.

navidad2025

Amemos y abracemos con cariño a los nuestros, demos gracias por su salud y su vida, y a quienes tienen seres queridos que han partido con el Señor, que esta Navidad sea un momento para recordar los buenos momentos vividos y las enseñanzas que dejaron.

Que este día, Panamá celebre y disfrute en completa unión.

¡Feliz Navidad!

