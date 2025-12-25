¡Feliz Navidad, Panamá, les desea la familia de Telemetro!

En esta Navidad , celebremos el nacimiento de Jesús con la esperanza de que su llegada al mundo nos recuerde que somos hijos amados de Dios, y que su ejemplo nos enseñe a vivir con humildad, tal como Él, que nació en un pesebre, agradeciendo cada nuevo día.

Ya sea en compañía de familiares, amigos o incluso en soledad, tengamos presente en esta fecha que su nacimiento es un símbolo de fe, amor y salvación.

navidad2025

Amemos y abracemos con cariño a los nuestros, demos gracias por su salud y su vida, y a quienes tienen seres queridos que han partido con el Señor, que esta Navidad sea un momento para recordar los buenos momentos vividos y las enseñanzas que dejaron.

Que este día, Panamá celebre y disfrute en completa unión.

¡Feliz Navidad!