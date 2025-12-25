¡Feliz Navidad, Panamá, les desea la familia de Telemetro!

En esta Navidad, celebremos el nacimiento de Jesús con la esperanza de que su llegada al mundo nos recuerde que somos hijos amados de Dios, y que su ejemplo nos enseñe a vivir con humildad, tal como Él, que nació en un pesebre, agradeciendo cada nuevo día.
Amemos y abracemos con cariño a los nuestros, demos gracias por su salud y su vida, y a quienes tienen seres queridos que han partido con el Señor, que esta Navidad sea un momento para recordar los buenos momentos vividos y las enseñanzas que dejaron.
Que este día, Panamá celebre y disfrute en completa unión.
¡Feliz Navidad!