¿Lloverá en Navidad? Esto dice el pronóstico del clima en Panamá

Para este jueves 25 de diciembre, día de Navidad , se espera que el clima en Panamá se mantenga estable; sin embargo, no se descartan lluvias en diversas regiones del país, debido al inicio de la transición de la temporada lluviosa hacia la estación seca, tras más de nueve meses de precipitaciones.

De acuerdo con Blas Córdoba, pronosticador del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), aún se registrarán algunos chubascos, aunque con menor intensidad que en los días anteriores.

"Lo que tenemos son condiciones propias de la transición entre la temporada lluviosa y la temporada seca. Todavía se van a mantener algunas lluvias, ya no van a ser con la misma intensidad o con la misma frecuencia, se va a notar un poco más hacia el Caribe”, destacó el licenciado Córdoba.