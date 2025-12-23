Metromall: horarios de apertura y cierre en diciembre por Navidad y Año Nuevo

El centro comercial Metromall informó que mantendrá su horario regular durante todo el mes de diciembre, facilitando a los visitantes más tiempo para realizar sus compras navideñas y disfrutar de las actividades propias de la temporada de Navidad y Año Nuevo.

Durante estas fechas de alto movimiento comercial, Metromall se posiciona como una de las principales opciones para compras, gastronomía y entretenimiento en la ciudad de Panamá, especialmente para quienes buscan organizar sus visitas con anticipación.

Horario de atención de Metromall en diciembre

El horario vigente durante el mes de diciembre será el siguiente:

Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Viernes y sábado: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingos: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

El centro comercial reiteró que este horario se mantiene durante las festividades de Navidad y fin de año, permitiendo a los clientes planificar sus compras con mayor comodidad y evitar contratiempos de última hora.

Se recomienda a los visitantes estar atentos a los canales oficiales de Metromall ante cualquier actualización especial relacionada con días feriados específicos, como el 25 de diciembre o el 1 de enero.