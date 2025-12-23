Hieren en Costa Rica a uno de los más buscados en Panamá por homicidio

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que un ciudadano panameño, quien figura en la lista de los más buscados en Panamá por un caso de homicidio, resultó herido con arma de fuego durante un hecho registrado en el lado de Costa Rica en Paso Canoas, zona fronteriza entre ambos países.
De acuerdo con la información oficial, se trata de Rafael Beitía, quien se encontraba dentro de un vehículo junto a otra persona cuando un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó y disparó contra el automóvil, para luego darse a la fuga.
SENAFRONT informa sobre condición de panameño en Costa Rica
Como resultado del ataque, ambos ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su condición de salud.
SENAFRONT confirmó que Beitía mantiene un estatus de búsqueda activa en Panamá, vinculado a un caso de homicidio, y que el incidente ocurrió en territorio costarricense, cerca de la línea fronteriza.
Las autoridades panameñas indicaron que se mantiene la coordinación con los organismos de seguridad de Costa Rica para el intercambio de información correspondiente, mientras avanzan las investigaciones sobre este hecho violento.