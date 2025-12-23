Panamá Entrevistas -

Médico panameño explica los avances en neurointervención

José Domingo De Obaldía, médico panameño que se especializa en neurología, explicó la importancia de la capacitación que recibe en Israel sobre neurointervención, ante el aumento de los casos de derrame en personas más jóvenes, ya que se cuenta con las instalaciones, pero faltan más especialistas. Señaló que en un estudio publicado este mes, se instruye cómo tratar a quienes sufren roturas de aneurismas.