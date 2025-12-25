Reportan accidente vehicular en Parque Lefevre

Un accidente de tránsito registrado en el sector de Santa Elena, en el corregimiento de Parque Lefevre, fue atendido por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), en coordinación con el SUME 911.

De acuerdo con el reporte preliminar, tres personas fueron evaluadas en el lugar por el personal de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria para descartar lesiones de gravedad.

Bomberos y el SUME 911 atendien a heridos en accidente

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la condición de los involucrados ni las causas que provocaron el accidente. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener la precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente en zonas residenciales y de alto flujo vehicular.

El incidente generó momentánea congestión en el área mientras se realizaban las labores de atención y verificación de seguridad.