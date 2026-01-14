Reportan desaparición de adulto mayor de 72 años en la 24 de Diciembre

La Procuraduría General de la Nación hace de conocimiento a la ciudadanía en general que adelanta investigación por la presunta comisión de un delito Contra la Libertad, en perjuicio de la desaparición de Luis Ernesto Ortega Herrera, hecho ocurrido el día 9 de enero de 2026.

Desde esa fecha, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas ha activado y mantiene de forma permanente las labores de búsqueda, como parte de las diligencias investigativas que se desarrollan para dar con su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada, el ciudadano, de 72 años de edad, es de tez trigueña, contextura regular y mide aproximadamente 1.65 metros de estatura. Tiene cabello liso, corto y canoso.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto de color negro y franela de color gris. Salió de su residencia ubicada en el corregimiento de 24 de Diciembre, sector de Cerro Azul, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Por tal motivo, el Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía, a fin de que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a dar con el paradero del mencionado ciudadano se comunique a los teléfonos 520-1375 o 500-5343, correspondientes a la Sección de Atención Primaria de la Séptima Subregional de Tocumen, 24 de Diciembre y Mañanitas, o al 519-2548, de la Seccional de Investigación Judicial de Nuevo Tocumen y 24 de Diciembre, adscrita a la Dirección de Investigación Judicial de Panamá.