Reportan desaparición de adulto mayor de 72 años en la 24 de Diciembre

La Procuraduría General de la Nación hace de conocimiento a la ciudadanía en general que adelanta investigación por la presunta comisión de un delito Contra la Libertad, en perjuicio de la desaparición de Luis Ernesto Ortega Herrera, hecho ocurrido el día 9 de enero de 2026.
De acuerdo con la información proporcionada, el ciudadano, de 72 años de edad, es de tez trigueña, contextura regular y mide aproximadamente 1.65 metros de estatura. Tiene cabello liso, corto y canoso.
Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto de color negro y franela de color gris. Salió de su residencia ubicada en el corregimiento de 24 de Diciembre, sector de Cerro Azul, y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Por tal motivo, el Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía, a fin de que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a dar con el paradero del mencionado ciudadano se comunique a los teléfonos 520-1375 o 500-5343, correspondientes a la Sección de Atención Primaria de la Séptima Subregional de Tocumen, 24 de Diciembre y Mañanitas, o al 519-2548, de la Seccional de Investigación Judicial de Nuevo Tocumen y 24 de Diciembre, adscrita a la Dirección de Investigación Judicial de Panamá.