Incendio en avenida Balboa: bomberos atienden el siniestro y cierran el paso vehicular

En horas de la tarde de este miércoles 14 de enero, se registró un incendio en un apartamento de un edificio ubicado en la avenida Balboa, en la ciudad de Panamá, lo que provocó el cierre total de la vía al tránsito vehicular.

Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que atendieron la emergencia. De manera preliminar, se informó que el siniestro habría sido originado por una explosión, información que se mantiene bajo verificación.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Personal de las estaciones de Bomberos de Calidonia, Balboa y Carrasquilla acudió al lugar para sofocar el incendio. De acuerdo con declaraciones de las autoridades, fue necesario desalojar a los residentes debido a la caída de escombros.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. Los bomberos confirmaron que el incendio fue completamente extinguido.