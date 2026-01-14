Incendio en avenida Balboa: bomberos atienden el siniestro y cierran el paso vehicular

En horas de la tarde de este miércoles 14 de enero, se registró un incendio en un apartamento de un edificio ubicado en la avenida Balboa, en la ciudad de Panamá, lo que provocó el cierre total de la vía al tránsito vehicular.
Personal de las estaciones de Bomberos de Calidonia, Balboa y Carrasquilla acudió al lugar para sofocar el incendio. De acuerdo con declaraciones de las autoridades, fue necesario desalojar a los residentes debido a la caída de escombros.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. Los bomberos confirmaron que el incendio fue completamente extinguido.