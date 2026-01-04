UDELAS renueva sus instalaciones para beneficio de la comunidad estudiantil.

La transformación y remodelación de los vestíbulos de varias facultades, cambios de ventanas, puertas y la modernización de la cafetería son algunos de los cambios que ha realizado la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), para mejorar y garantizar el bienestar profesores, administrativos y estudiantes.

Así lo informó la rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, quien aseguró que su administración no solo está enfocada en brindar una educación de calidad, sino también garantizar que las instalaciones estén en perfecto estado para lograr un ambiente amigable para la comunidad udelista, especialmente sus estudiantes.

En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, se construyó un anexo en el área de simulación y se realizó el cambio del techo en un 80% como parte de las obras de mantenimiento.

UDELAS Rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios. UDELAS

Terreros Barrios indicó que la obra del área de Post Grado fue concluida y para el 2026 se tiene programado iniciar la segunda etapa. Igualmente se construyó una oficina que albergará la Coordinación de las Carreras de la UDELAS.

“Como titular de la UDELAS estamos trabajando incansablemente para que la sede de la UDELAS y las Extensiones Universitarias cuenten con las mejores instalaciones para que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea el mejor y graduar a profesionales excelentes y con sentido social”, aseguró.

Dentro de las remodelaciones que llevó a cabo la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la UDELAS en 2025, se encuentra el Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud (CIAES) de San Miguelito donde se instalaron ventanas nuevas, se construyó un nuevo estacionamiento y se realizó la permeabilización del techo.

Mientras que en las provincias de Chiriquí y Veraguas se instalaron puertas corredizas para facilitar la salida y entrada del personal.

Además, la máxima autoridad de la UDELAS informó que están remodelando la cafetería del edificio 850 para brindar un mejor servicio y garantizar un ambiente laboral más segura a los funcionarios que trabajan en esta instancia.

No obstante, el mes pasado se entregaron dos órdenes de proceder para la construcción de sedes propias en las extensiones universitarias de Coclé y Azuero, en la provincia de Los Santos. Y en Colón ya inició la primera fase con la visión de alcanzar presencia formal en cinco provincias del país; a su vez, en Chiriquí y Veraguas se han realizado remodelaciones y trabajos de mantenimiento y mejora, ya que cuentan con excelentes instalaciones.

“Todas estas mejoras en las infraestructuras de los edificios de la UDELAS no terminan, seguiremos con estos trabajos de remodelación y mantenimiento para garantizarle a los estudiantes y profesores un buen ambiente de trabajo”, puntualizó.

Para la vigencia fiscal 2025, UDELAS presentó un total de 33 proyectos de inversión (proyectos de continuidad, mantenimiento, adecuación, remodelación y nuevos proyectos).

Al cierre de año 2025 16 proyectos han sido terminados, 10 se encuentran en ejecución y 7 esperan refrendo de la Contraloría General de la República.