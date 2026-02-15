SENAN incauta 1,702 paquetes de presunta droga y aprehende a dos hombres

El Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) incautó 1,702 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo contra el narcotráfico realizado al sureste de Cambutal, en la provincia de Los Santos.

Durante la acción operativa también fueron aprehendidos dos hombres y se decomisó un arma de fuego, como parte de las evidencias vinculadas al caso.

La diligencia fue desarrollada en conjunto con el Ministerio Público, entidad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia ilícita y la posible vinculación de los detenidos con redes del narcotráfico.

Las autoridades reiteraron que mantienen operativos constantes en las costas y rutas marítimas del país, consideradas puntos estratégicos utilizados por organizaciones criminales para el trasiego de drogas.