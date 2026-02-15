Los Santos Nacionales -  15 de febrero de 2026 - 15:36

SENAN incauta 1,702 paquetes de presunta droga y aprehende a dos hombres

En el operativo, realizado por el SENAN junto al Ministerio Público, fueron aprehendidos dos hombres.

Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) incautó 1,702 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo contra el narcotráfico realizado al sureste de Cambutal, en la provincia de Los Santos.

Durante la acción operativa también fueron aprehendidos dos hombres y se decomisó un arma de fuego, como parte de las evidencias vinculadas al caso.

SENAN incauta 1,702 paquetes de presunta droga

La diligencia fue desarrollada en conjunto con el Ministerio Público, entidad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia ilícita y la posible vinculación de los detenidos con redes del narcotráfico.

Las autoridades reiteraron que mantienen operativos constantes en las costas y rutas marítimas del país, consideradas puntos estratégicos utilizados por organizaciones criminales para el trasiego de drogas.

