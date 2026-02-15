Carnavales 2026 generarían más de $300 millones en derrama económica, según APEDE

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) estimó que los carnavales de 2026 podrían generar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares a nivel nacional, impulsando sectores como turismo, comercio, transporte y entretenimiento.

La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, indicó que solo en el Carnaval de la City se proyecta un impacto económico cercano a los 35 millones de dólares, reflejando la importancia de estas festividades para la economía del país.

Carnavales 2026 podrían generar más de $300 millones

"Panamá tiene el potencial de llevar sus carnavales a otro nivel, como lo han hecho países como Brasil o ciudades emblemáticas como Venecia, que transforman sus celebraciones en verdaderas marcas país, capaces de atraer visitantes del mundo entero y generar valor sostenido. Contamos con tradiciones vibrantes, talento creativo, ubicación estratégica y una plataforma logística que facilita la llegada de turistas", destacó De Sanctis.

La dirigente empresarial resaltó que el fortalecimiento de estas celebraciones representa una oportunidad para proyectar la cultura panameña a nivel internacional, además de dinamizar la economía local y generar empleos temporales en diversas áreas.

Los carnavales son considerados una de las festividades más importantes del calendario nacional, atrayendo tanto a turistas extranjeros como a visitantes locales que se movilizan hacia distintos puntos del país para participar en los eventos.