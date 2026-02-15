Panamá Nacionales -  15 de febrero de 2026 - 15:30

Carnavales 2026 generarían más de $300 millones en derrama económica, según APEDE

APEDE estima que los carnavales 2026 dejarán más de 300 millones de dólares en Panamá, con un impacto de 35 millones solo en el Carnaval de la City.

Por Noemí Ruíz

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) estimó que los carnavales de 2026 podrían generar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares a nivel nacional, impulsando sectores como turismo, comercio, transporte y entretenimiento.

La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, indicó que solo en el Carnaval de la City se proyecta un impacto económico cercano a los 35 millones de dólares, reflejando la importancia de estas festividades para la economía del país.

Carnavales 2026 podrían generar más de $300 millones

“Panamá tiene el potencial de llevar sus carnavales a otro nivel, como lo han hecho países como Brasil o ciudades emblemáticas como Venecia, que transforman sus celebraciones en verdaderas marcas país, capaces de atraer visitantes del mundo entero y generar valor sostenido. Contamos con tradiciones vibrantes, talento creativo, ubicación estratégica y una plataforma logística que facilita la llegada de turistas”, destacó De Sanctis. “Panamá tiene el potencial de llevar sus carnavales a otro nivel, como lo han hecho países como Brasil o ciudades emblemáticas como Venecia, que transforman sus celebraciones en verdaderas marcas país, capaces de atraer visitantes del mundo entero y generar valor sostenido. Contamos con tradiciones vibrantes, talento creativo, ubicación estratégica y una plataforma logística que facilita la llegada de turistas”, destacó De Sanctis.

La dirigente empresarial resaltó que el fortalecimiento de estas celebraciones representa una oportunidad para proyectar la cultura panameña a nivel internacional, además de dinamizar la economía local y generar empleos temporales en diversas áreas.

Los carnavales son considerados una de las festividades más importantes del calendario nacional, atrayendo tanto a turistas extranjeros como a visitantes locales que se movilizan hacia distintos puntos del país para participar en los eventos.

