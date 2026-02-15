AMP aclara que petrolero interceptado por EE. UU. no pertenece al registro panameño

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) aclaró que el petrolero Verónica III, interceptado por fuerzas militares de Estados Unidos en el océano Índico, no forma parte del Registro de Buques Panameño.

Según la entidad, la embarcación fue cancelada de oficio el 11 de diciembre de 2024, por lo que actualmente no mantiene vínculo con la flota registrada bajo bandera panameña.

AMP aclara: Seguimiento y captura del buque

De acuerdo con información divulgada por el Pentágono, el petrolero intentó evadir el bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump contra embarcaciones sancionadas que entran o salen de Venezuela.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el buque fue seguido desde el mar Caribe hasta el océano Índico, donde finalmente fue interceptado mediante un operativo de abordaje marítimo.

El Departamento de Defensa señaló que la nave esperaba escapar del cerco naval, pero fue localizada, interceptada y neutralizada por fuerzas estadounidenses.

Contexto de la operación internacional

Reportes internacionales señalan que el petrolero transportaba grandes volúmenes de crudo y combustible, presuntamente vinculados al comercio sancionado relacionado con Venezuela.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar sanciones energéticas y controlar envíos petroleros considerados irregulares, incluyendo acciones contra buques asociados a redes internacionales de transporte de hidrocarburos.