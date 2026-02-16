Refuerzan limpieza en la Cinta Costera ante masiva asistencia en carnavales

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes de carnaval, unidades de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) realizan jornadas de limpieza tras las actividades desarrolladas durante la madrugada en la Cinta Costera , en el marco del Festival Carnavalístico.

Desde las 5:00 a.m., el personal y el equipo tecnológico de la AAUD iniciaron labores de organización con el objetivo de establecer los mecanismos para la recolección de desechos.

La entidad indicó que en el lugar se ha colocado una cantidad considerable de cestos de basura para la disposición adecuada de los desechos.

Para este lunes, se espera la llegada de una gran cantidad de personas que disfrutarán de los culecos y las presentaciones artísticas programadas para la noche en la Cinta Costera.