Panamá Nacionales -  16 de febrero de 2026 - 07:30

Carnavales 2026: horarios de culecos en la Cinta Costera este lunes 16 de febrero

Conoce los horarios de los culecos del Carnaval 2026 en la Cinta Costera para este lunes 16 de febrero y disfruta de los carnavales.

Carnavales 2026 en Panamá

Carnavales 2026 en Panamá

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los Carnavales 2026 en la ciudad de Panamá continúan según lo planificado en el Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, donde se desarrollan actividades con tres tarimas simultáneas para el entretenimiento de los asistentes.

De acuerdo con información suministrada por Aramis Cornejo, representante de la Asociación de Bares y Discotecas, los tradicionales culecos se realizarán hasta el martes 17 de febrero.

Contenido relacionado: Carnavales en la capital tendrá culecos, artistas internacionales y atractivos para turistas

Horario de los culecos en la Cinta Costera

Los mojaderos se desarrollarán en la tarima principal en el siguiente horario:

  • De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019408795886141831?s=20&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Juan Díaz celebra el Carnaval con actividades para toda la familia

Región de Salud de Herrera reporta más de 700 atenciones en primeros días del Carnaval

Carnavales 2026 generarían más de $300 millones en derrama económica, según APEDE

Recomendadas

Más Noticias