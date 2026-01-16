¿Por qué te quitan la beca del IFARHU? Causales de eliminación en el Concurso General

IFARHU: razones por las que te quitan la beca en 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) establece una serie de causales de eliminación y descalificación que pueden provocar la pérdida de la beca del Concurso General, tanto durante el proceso de selección como una vez adjudicado el beneficio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Todos los aspirantes están sujetos a un proceso de preselección, y el incumplimiento de los requisitos académicos o administrativos puede derivar en la cancelación inmediata de la beca.

Requisitos académicos que debes cumplir

Estudiantes de primaria, premedia y media : Deben mantener un promedio final mínimo de 4.2 , en una escala de 5.0 .

Estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado: Deben conservar un índice académico mínimo de 2.0, en una escala de 3.0, al cierre de cada año académico.

El no cumplir con estos promedios establecidos es una de las principales razones por las que el IFARHU puede retirar el beneficio.

Declaraciones falsas: causal de cancelación inmediata por el IFARHU

CONCURSO GENERAL DE BECAS - IFARHU @IFARHU

El IFARHU advierte que cualquier información falsa incluida en la solicitud de becas, así como la alteración de documentos, será motivo de descalificación automática.

Si la beca ya fue otorgada, esta será cancelada de forma inmediata. Esto incluye datos relacionados con el ingreso familiar, los cuales deben ser descritos de manera veraz durante el registro.

‍‍ Responsabilidad del representante legal

En el caso de los menores de edad, el representante legal es quien debe completar el formulario de inscripción en la plataforma web, utilizando correctamente los datos del estudiante participante.

Participación por niveles educativos

Pueden participar todos los estudiantes que cumplan los requisitos , incluidos los beneficiarios del PASE-U , siempre que no cuenten con una beca vigente .

, incluidos los beneficiarios del , siempre que . Cuando un estudiante culmina un nivel educativo , debe participar nuevamente en el siguiente concurso .

, debe . Los estudiantes que pasan de primaria a premedia y de premedia a media deberán inscribirse nuevamente para optar por un nuevo beneficio, siempre que cumplan los requisitos.

Concurso General de Becas 2026

El Concurso General de Becas 2026 para Estudiantes Distinguidos mantendrá habilitado su registro de participación hasta el 23 de enero. Las autoridades reiteran la importancia de completar correctamente la información solicitada para evitar sanciones o exclusiones del proceso.

Para consultas, los interesados pueden escribir al correo: [email protected] O comunicarse a los teléfonos: 502-4769 / 502-4770 / 502-4771 / 502-4772