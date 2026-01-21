Contrabando de tabaco: aprehenden a tres funcionarios de Aduanas vinculados a una presunta red

Nueve personas presuntamente vinculadas a una red de contrabando de tabaco que operaba entre Panamá y Costa Rica fueron aprehendidas tras un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La acción policial, denominada Operación Zona Norte, incluyó nueve allanamientos realizados de manera simultánea en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, como parte de una investigación por delitos relacionados con contrabando y crimen organizado.
Entre los aprehendidos figuran tres funcionarios activos de la Autoridad Nacional de Aduanas y un exfuncionario, quienes presuntamente utilizaban sus cargos para facilitar las operaciones ilícitas.
Funcionarios habrían facilitado el contrabando
De acuerdo con la Policía Nacional, las investigaciones determinaron que la organización criminal facilitaba el ingreso, transporte y distribución de mercancía ilegal, aprovechándose de la posición de algunos de sus miembros dentro de entidades del Estado para evadir los controles legales y aduaneros.
Decomisos superan los $4.2 millones
Las autoridades detallaron que el valor de los decomisos relacionados con esta red supera los 4.2 millones de dólares, reflejando el alcance y la capacidad operativa del grupo investigado.
Durante los allanamientos también se decomisaron:
- Más de 12 mil dólares en efectivo
- Un arma de fuego
- Un vehículo de alta gama
Las personas aprehendidas quedaron a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades penales y posibles vínculos adicionales dentro y fuera del país.