Camacho cuestiona denuncia de presunto soborno de $100 mil a favor de Revisalud

El diputado Luis Eduardo Camacho calificó de “irresponsables” las declaraciones del representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, quien denunció que le habrían ofrecido un soborno de 100 mil balboas para favorecer a la empresa Revisalud.

Camacho cuestionó que Valverde no haya presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público en el momento en que, según sus propias declaraciones, se le habría ofrecido la coima, lo que —a su juicio— podría derivar en responsabilidades legales.

“Este representante dice que a él le ofrecieron una coima de 100 mil balboas, pero pasa por reconocer que él no denunció que le habían ofrecido la coima hasta este momento y eso lo lleva a él a la comisión de un delito”, expresó el diputado.

El también dirigente político aseguró que otorgará un plazo hasta el próximo lunes para que el representante formalice la denuncia ante las autoridades competentes y brinde detalles concretos sobre el presunto hecho.

"Voy a darle al representante ese de Vamos hasta el día lunes para que él vaya al Ministerio Público y, si es verdad que alguien le ofreció una coima, que lo diga con nombre propio: quién fue, cuándo fue y por qué no había presentado la denuncia", añadió Camacho.

Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio Público confirmara la apertura de una investigación, tras la denuncia pública de Valverde, en medio del conflicto entre el Municipio de San Miguelito y Revisalud, empresa contra la cual ya existen tres querellas penales por presuntos delitos contra el patrimonio económico, la administración pública y el medio ambiente.

El caso mantiene la atención pública debido al impacto del servicio de recolección de basura en San Miguelito y a los señalamientos cruzados entre autoridades locales, actores políticos y la empresa señalada.