Ministerio Público abre investigación por presunto soborno a favor de Revisalud

El Ministerio Público abrió una investigación penal luego de que el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, denunciara públicamente que le ofrecieron un soborno de 100 mil dólares para que apoyara a la empresa Revisalud.

Ministerio Público abre investigación por presunto soborno

La denuncia se da en medio del conflicto entre el Municipio de San Miguelito y la empresa recolectora de desechos, contra la cual ya se han interpuesto tres querellas penales por presuntos delitos contra el patrimonio económico, la administración pública y el medio ambiente.

El Ministerio Público abre una investigación luego que el representante del corregimiento Belisario Porras, Javier Valverde, denunció que le ofrecieron un soborno de 100 mil dólares para apoyar a Revisalud. https://t.co/QI7uJ98nOU pic.twitter.com/bTDZzwyvDm — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

De acuerdo con la información divulgada, Valverde habría sido contactado con la intención de que respaldara a Revisalud en medio de las decisiones administrativas y políticas relacionadas con la terminación del contrato y el manejo del servicio de recolección de basura en el distrito.

Soborno fue ofrecido a un representante de San Migeulito

Tras conocerse el señalamiento, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación para determinar la veracidad de los hechos, identificar a los responsables y establecer si se incurrió en el delito de corrupción de servidores públicos u otras conductas penales.

El caso se suma a una serie de señalamientos contra Revisalud, luego de que el Municipio de San Miguelito denunciara que la empresa no devolvió equipos, vehículos y otros bienes utilizados para la prestación del servicio, pese a que el contrato venció el 18 de enero.

Las autoridades han reiterado que las investigaciones buscan garantizar la transparencia, proteger los recursos públicos y esclarecer cualquier intento de interferencia indebida en las decisiones relacionadas con la gestión municipal y el servicio de aseo en San Miguelito.